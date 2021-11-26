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Жительница Башкирии отдала мошенникам 6,5 млн рублей, продав квартиру и взяв кредиты
26.11.2021 05:09
Фото: vk.com
Злоумышленники выманили у доверчивой жительницы Уфы 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
По данным полиции, мошенники во время разговора выдавали себя за сотрудников банковского учреждения и представителей правоохранительных органов.
Как стало известно, 42-летняя жительница Уфы успела несколько раз ответить на телефонные звонки, поступавшие с неизвестных номеров. Несмотря на многократные предупреждения властей, женщина поверила злоумышленникам и начала выполнять их рекомендации.
Мошенники действовали по уже известной схеме, сообщив о том, что кто-то якобы пытается похитить сбережения женщины. В результате уфимка не только перевела все деньги на указанные преступниками счета, но и продала квартиру. Кроме того, она оформила несколько кредитов, после чего злоумышленники получили от нее в общей сложности около 6,5 млн рублей.
Всего же, указано в сообщении регионального МВД, в течение минувших суток обманщики похитили у жителей Башкирии свыше 8 млн рублей.
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