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СМИ: Байден поручил Белому дому предотвратить вторжение России на Украину
19.12.2021 20:02
Фото: viadvice.com
Президент США Джо Байден приказал сделать все возможное в целях сдерживания российского руководства от "вторжения" на Украину, сообщает CNN.
Со ссылкой на собственный источник канал уточняет, что американский лидер выделил на эти действия четыре недели.
Как сообщает CNN, американский лидер Джозеф Байден поручил администрации Соединенных Штатов предпринять все возможные меры в целях предотвращения вторжения России на Украину. Президент выделил Белому дому на эти действия "окно в четыре недели". Со ссылкой на высокопоставленного чиновника канал уточняет, что глава американского государства опасается повторения ошибок 2014 года, когда в Вашингтоне и Брюсселе все "были застигнуты врасплох", узнав о внезапном присоединении Крымского полуострова.
В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовят российские власти. В Москве подобные заявления уже не раз называли их совершенно безосновательными. Напомним, на лживость американских деятелей и западных СМИ, в частности, указывал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
В первых числах декабря глава США Джо Байден заявил, что в контексте Украины не намерен признавать какие-либо красные линии. Высказавшись о ситуации на российско-украинской границе, американский лидер отметил, что хотел бы провести "долгий разговор" с главой РФ Владимиром Путиным. При этом политик добавил, что в Вашингтоне "давно знают о действиях России".
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