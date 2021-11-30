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Патрушев указал на лживость представителей Вашингтона и западной прессы
30.11.2021 22:20
Фото: teleskop.media
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в довольно резкой форме прокомментировал действия западных СМИ и официальных лиц Соединенных Штатов.
На эту тему он высказался в интервью "Российской газете".
По словам Николая Патрушева, звучащие в последнее время заявления о подготовке Россией нападения на Украину не имеют под собой никаких оснований. Секретарь Совбеза подчеркнул, что РФ никогда не была враждебно настроена в отношении каких-либо стран, а тем более Украины, народ которой "общий с нами по крови, языку и истории".
Патрушев также напомнил о том, как представители официального Киева, включая секретаря СНБО Алексея Данилова, не так давно опровергали утверждения американской прессы о стягивании подразделений Вооруженных сил РФ к украинским границам.
Однако позже, вероятно получив соответствующие инструкции, они "заняли иную позицию", которая способствует наращиванию Киевом военных расходов и обостряет обстановку на востоке Украины. В нарушение Минских договоренностей территории ДНР и ЛНР начали подвергаться регулярным обстрелам с использованием артиллерии, ударных беспилотников и других видов вооружения, указал Патрушев.
Напомним, ранее в Лондоне заверили, что защитят Украину от "злонамеренной деятельности". Соответствующее заявление сделала глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс. По ее словам, британские власти намерены оказывать поддержку Украине и укреплять стабильность на Западных Балканах. Министр также заявила, что попытки России подорвать свободу и демократию в государствах, являющихся партнерами Великобритании, могут оказаться "стратегической ошибкой".
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