ИнтерНовости - новости в стране и мире
Суд отклонил иск владимирского медика, отстраненного от работы из-за отсутствия прививки
Суд отклонил иск владимирского медика, отстраненного от работы из-за отсутствия прививки
Под Рязанью при пожаре погибли двое мужчин
Под Рязанью при пожаре погибли двое мужчин
Путин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартир
Путин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартир
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Вернувшихся в РФ из стран с омикрон-штаммом обяжут уйти на карантинВернувшихся в РФ из стран с омикрон-штаммом обяжут уйти на карантин
Лавров: США нагнетают истерию у границ РоссииЛавров: США нагнетают истерию у границ России
В России суточное число заражений COVID-19 упало до минимума с середины октябряВ России суточное число заражений COVID-19 упало до минимума с середины октября
На Урале оштрафован за нарушение тайны переговоров экс-сотрудник компании сотовой связиНа Урале оштрафован за нарушение тайны переговоров экс-сотрудник компании сотовой связи
Месси получил седьмой «Золотой мяч»Месси получил седьмой «Золотой мяч»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лавров: США нагнетают истерию у границ России


19:17
Лавров: США нагнетают истерию у границ РоссииФото: oilcapital.ru

В последнее время Пентагон окружил Россию военными базами, тогда как американское руководство продолжает нагнетать истерию у наших границ, заявил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров.

Министр высказался на эту тему, когда участвовал в ежегодной научно-образовательной программе Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова "Диалог во имя будущего", передает ТАСС.

Западные партнеры не перестают делать многочисленные голословные заявления, не предъявляя никаких доказательств, подчеркнул российский министр. По словам Сергея Лаврова, американские власти в последнее время практически окружили РФ военными базами, нагнетая истерию у границ. Нашу страну продолжают обвинять в учениях, которые российские военные проводят в пределах собственной суверенной территории. И упреки такого рода идут от государств, которые стягивают у границ РФ значительный объем техники, в том числе, переброшенной из-за океана, констатировал Лавров.

Министр добавил, что подобные попытки Запада удерживать гегемонию противоречат объективному ходу истории. В современном мире формируется многополярность, ведь есть Китай, Бразилия, Индия, различные центры роста на территории Латинской Америки и Африка, а также в Азии. В Москве убеждены, что многосторонний процесс должен базироваться на поиске договоренностей и принятии консенсусных решений, подчеркнул глава российского МИД.

Ранее стало известно о переброске в Румынию американских военных вертолетов Apache и Black Hawk. Представители ВВС Соединенных Штатов будут обеспечивать безопасность в ходе проведения акции НАТО "Атлантическая решимость", а потом их предполагается задействовать в регулярном патрулировании румынско-украинской границы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Румынии победитель «прививочной лотереи» выиграл $70 тысячВ Румынии победитель «прививочной лотереи» выиграл $70 тысяч
Путин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартирПутин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартир
Пассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР, не выпускают из аэропортаПассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР, не выпускают из аэропорта
В боях между Суданом и Эфиопией погибли шесть военныхВ боях между Суданом и Эфиопией погибли шесть военных
В госсобственность РФ переданы картина и репродукция рисунка ВрубеляВ госсобственность РФ переданы картина и репродукция рисунка Врубеля

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru