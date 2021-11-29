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Лавров: США нагнетают истерию у границ России
19:17
Фото: oilcapital.ru
В последнее время Пентагон окружил Россию военными базами, тогда как американское руководство продолжает нагнетать истерию у наших границ, заявил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров.
Министр высказался на эту тему, когда участвовал в ежегодной научно-образовательной программе Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова "Диалог во имя будущего", передает ТАСС.
Западные партнеры не перестают делать многочисленные голословные заявления, не предъявляя никаких доказательств, подчеркнул российский министр. По словам Сергея Лаврова, американские власти в последнее время практически окружили РФ военными базами, нагнетая истерию у границ. Нашу страну продолжают обвинять в учениях, которые российские военные проводят в пределах собственной суверенной территории. И упреки такого рода идут от государств, которые стягивают у границ РФ значительный объем техники, в том числе, переброшенной из-за океана, констатировал Лавров.
Министр добавил, что подобные попытки Запада удерживать гегемонию противоречат объективному ходу истории. В современном мире формируется многополярность, ведь есть Китай, Бразилия, Индия, различные центры роста на территории Латинской Америки и Африка, а также в Азии. В Москве убеждены, что многосторонний процесс должен базироваться на поиске договоренностей и принятии консенсусных решений, подчеркнул глава российского МИД.
Ранее стало известно о переброске в Румынию американских военных вертолетов Apache и Black Hawk. Представители ВВС Соединенных Штатов будут обеспечивать безопасность в ходе проведения акции НАТО "Атлантическая решимость", а потом их предполагается задействовать в регулярном патрулировании румынско-украинской границы.
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