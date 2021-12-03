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Байден допустил размещение ударных комплексов на Украине


10:15
Байден допустил размещение ударных комплексов на УкраинеФото: d-russia.ru

Американский лидер Джо Байден заявил, что в контексте Украины не признает ничьи красные линии, передает ТАСС.

Прокомментировав обстановку на российско-украинской границе, политик выразил надежду, что сможет провести "долгий разговор" с главой РФ Владимиром Путиным.

В Вашингтоне "давно знают о действиях России", отметил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден перед отъездом в его резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). По словам американского лидера, он рассчитывает на "долгий разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным.

Главу США, в частности, просили дать оценку заявлениям о красных линиях - приближении инфраструктуры НАТО к российским границам. Как заявил Байден, он не признает каких-либо красных линий, а также не исключает размещение на территории Украины ударных комплексов и гиперзвукового оружия.

Ранее глава РФ Владимир Путин, выступая в рамках форума "Россия зовет", заявил о том, что размещение оружия на Украине, как и другие угрозы безопасности, для Москвы могут оказаться "красными линиями".

Не так давно в Киеве и странах Запада начали говорить о возможном вторжении на украинскую территорию, которое якобы в последнее время готовит Россия. Представители РФ, комментируя подобные заявления, уже неоднократно называли их совершенно безосновательными. В частности, на лживость представителей Вашингтона и западной прессы ранее указывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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