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Раскрыта схема переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГ
19.12.2021 14:59
Фото: bolkunets.org
Мигранты, которым удалось пересечь белорусско-польскую границу, а потом попасть в Германию, рассказали о своем маршруте.
Выходцы из стран Ближнего Востока сейчас проживают в распределительном центре, ожидая дальнейшей отправки, передает РБК.
Молодые люди из разных городов Ирака рассказали журналистам, как они смогли добраться до ФРГ. Двое парней, владевших английским языком, взяли на себя роль переводчиков для земляков, вместе с которыми оказались в Минске. По их словам, из белорусской столицы они направились к границе с Польшей на такси, как договаривались с турфирмой.
Выходцы из Ирака признались, что не располагают данными о том, где точно располагался лагерь, где постепенно скопилось около семидесяти человек. Впоследствии белорусские пограничники пропустили всех их на нейтральную полосу, после чего беженцами пришлось около трех суток прятаться в лесу. Затем они добрались до нейтральной полосы уже с польской стороны.
По словам иракцев, примерно шесть дней группа мигрантов была вынуждена ночевать в лесу, не имя еды, продолжая попытки попасть на территорию Польши. Во время очередного перехода беженцев обнаружили пограничники, убежать удалось лишь десяти мигрантам. Остальных, вероятно, польские власти "депортировали обратно в Белоруссию", предположил рассказчик.
Оказавшиеся в Польше мигранты три дня ждали автомобиль, который должен был отвезти их к конечному пункту назначения. Услуги водителя, являющегося поляком, как и белорусских проводников, беженцы оплатили еще дома, до того как покинуть Ирак. Из Польши мигрантов вывезли во Франкфурт-на-Майне, где спустя неделю их задержали полицейские. Через день иракцев поместили в распределительном центре для беженцев и просителей убежища в Дрездене.
Рассчитанный на 200 человек центр в Дрездене первоначально создавался для уроженцев Сирии, первых людей он принял еще в 2017 году. Теперь же там обрели временный приют выходцы из различных стран. Отмечается, что практически ежедневно несколько мигрантов покидают центр, отправляясь в выделенные им комнаты в общежитии или квартиры. Их места сразу же занимают другие, преимущественно мигранты из САР, добиравшиеся до Германии через Турцию и Сербию или другие балканские государства.
Напомним, не так давно нелегальная мигрантка из Ирака родила в лесу в Польше. Женщина с группой земляков в тот момент находилась неподалеку от государственной границы. До того польские пограничники оказали помощь беременной нелегальной мигрантке из Конго. 24-летняя уроженка Африки последние несколько лет жила в Москве и хорошо знала русский язык. Женщину, у которой начались роды сразу после перехода границы, обнаружили во время проверки автомобиля.
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