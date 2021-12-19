ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Приморье ищут двух мужчин, вышедших в море на катере
В Приморье ищут двух мужчин, вышедших в море на катере
Раскрыта схема переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГ
Раскрыта схема переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГ
В Казахстане детсадовцы разыграли сцену расстрела студента
В Казахстане детсадовцы разыграли сцену расстрела студента
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Всемирный банк назвал основные риски для российской экономикиВсемирный банк назвал основные риски для российской экономики
Бежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантовБежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов
В Казахстане детсадовцы разыграли сцену расстрела студентаВ Казахстане детсадовцы разыграли сцену расстрела студента
Песков назвал агитирующих против вакцинации опасными дуракамиПесков назвал агитирующих против вакцинации опасными дураками
Раскрыта схема переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГРаскрыта схема переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Раскрыта схема переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГ


19.12.2021 14:59
Раскрыта схема переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГФото: bolkunets.org

Мигранты, которым удалось пересечь белорусско-польскую границу, а потом попасть в Германию, рассказали о своем маршруте.

Выходцы из стран Ближнего Востока сейчас проживают в распределительном центре, ожидая дальнейшей отправки, передает РБК.

Молодые люди из разных городов Ирака рассказали журналистам, как они смогли добраться до ФРГ. Двое парней, владевших английским языком, взяли на себя роль переводчиков для земляков, вместе с которыми оказались в Минске. По их словам, из белорусской столицы они направились к границе с Польшей на такси, как договаривались с турфирмой.

Выходцы из Ирака признались, что не располагают данными о том, где точно располагался лагерь, где постепенно скопилось около семидесяти человек. Впоследствии белорусские пограничники пропустили всех их на нейтральную полосу, после чего беженцами пришлось около трех суток прятаться в лесу. Затем они добрались до нейтральной полосы уже с польской стороны.

По словам иракцев, примерно шесть дней группа мигрантов была вынуждена ночевать в лесу, не имя еды, продолжая попытки попасть на территорию Польши. Во время очередного перехода беженцев обнаружили пограничники, убежать удалось лишь десяти мигрантам. Остальных, вероятно, польские власти "депортировали обратно в Белоруссию", предположил рассказчик.

Оказавшиеся в Польше мигранты три дня ждали автомобиль, который должен был отвезти их к конечному пункту назначения. Услуги водителя, являющегося поляком, как и белорусских проводников, беженцы оплатили еще дома, до того как покинуть Ирак. Из Польши мигрантов вывезли во Франкфурт-на-Майне, где спустя неделю их задержали полицейские. Через день иракцев поместили в распределительном центре для беженцев и просителей убежища в Дрездене.

Рассчитанный на 200 человек центр в Дрездене первоначально создавался для уроженцев Сирии, первых людей он принял еще в 2017 году. Теперь же там обрели временный приют выходцы из различных стран. Отмечается, что практически ежедневно несколько мигрантов покидают центр, отправляясь в выделенные им комнаты в общежитии или квартиры. Их места сразу же занимают другие, преимущественно мигранты из САР, добиравшиеся до Германии через Турцию и Сербию или другие балканские государства.

Напомним, не так давно нелегальная мигрантка из Ирака родила в лесу в Польше. Женщина с группой земляков в тот момент находилась неподалеку от государственной границы. До того польские пограничники оказали помощь беременной нелегальной мигрантке из Конго. 24-летняя уроженка Африки последние несколько лет жила в Москве и хорошо знала русский язык. Женщину, у которой начались роды сразу после перехода границы, обнаружили во время проверки автомобиля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Евросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгодаЕвросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгода
В ФРГ россиянину дали пожизненный срок за убийство чеченского полевого командираВ ФРГ россиянину дали пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира
В Москве арестована глава банка БКФ МиримскаяВ Москве арестована глава банка БКФ Миримская
Вирусолог Чумаков допустил искусственное происхождение омикрон-штаммаВирусолог Чумаков допустил искусственное происхождение омикрон-штамма
Шольц назвал правильным решение о высылке из Берлина двух российских дипломатовШольц назвал правильным решение о высылке из Берлина двух российских дипломатов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru