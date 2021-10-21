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Нелегальная мигрантка из Ирака родила в лесу в Польше
21.10.2021 12:21
Фото: wallpaperflare.com
Гражданка Ирака, которой удалось нелегально попасть в Польшу из Белоруссии, скрывалась в лесном массиве на территории Люблинского воеводства Польши.
Как передает Polskie Radio, женщина находилась неподалеку от государственной границы, когда у нее начались роды.
О случившемся журналистам рассказала пресс-секретарь регионального подразделения польской Пограничной службы Крыстына Якимик-Ярош. По ее словам, сигнал о ЧП поступил от жителей близлежащей деревни Чепеле. Став случайными свидетелями родов, которые произошли в лесу, они обратились к пограничникам.
Патруль, направленный в указанный район, обнаружил там нескольких иностранных граждан. Среди них находилась окровавленная женщина, у которой только что появился на свет ребенок. Гражданку Ирака незамедлительно госпитализировали. О возможной дальнейшей судьбе женщины и ее младенца представительница местных властей не рассказала.
В первых числах октября польские пограничники уже оказывали помощь беременной нелегальной мигрантке из Конго. 24-летняя уроженка Африки последние несколько лет жила в Москве и хорошо знает русский язык. Женщину, у которой начались роды сразу после перехода границы, обнаружили во время проверки автомобиля.
По данным властей, мужчина с нидерландскими документами сопровождал группу выходцев из Ирака и Ирана, среди которых оказалась и беременная гражданка Конго. Все они были задержаны, как только попали в Польшу из Гродненской области Белоруссии. Женщину на скорой доставили в ближайшую больницу, где у нее родилась девочка.
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