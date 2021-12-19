Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье ищут двух мужчин, вышедших в море на катере

19.12.2021 09:01

Фото: sakh.com



В Приморском крае спасатели ищут двух местных жителей, вышедших два дня назад на катере в Уссурийский залив.



Как передает пресс-служба регионального управления МЧС, ранее в экстренные службы поступил сигнал об исчезновении мужчины 1975 г.р., пропавшем в районе острова Рейнеке.



Местный житель вышел на личном катере в Уссурийский залив еще 16 декабря. На борту, предположительно, мог находиться еще один человек. Катер потерял ход в районе острова Рейнеке, после чего связь с мужчиной была потеряна. В результате было принято решение о начале поисковой операции.



В поисках принимают участие самолет АН-26 Авиационно-координационного центра поиска и спасания и вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра, а также спасательное судно "Светломор-3" и катера региональное Погрануправления ФСБ РФ. В течение двух суток общими усилиями уже обследовали порядка 14 тыс. кв. км. акватории и более 100 км береговой линии.



Сотрудники МЧС за этот период осмотрели акваторию Уссурийского залива и залива Петра Великого от островов Рейнеке и Рикорда до Аскольда. Сведений о пропавших мужчинах пока нет. Предполагается, что к поискам в ближайшее время подключатся вертолеты Ми-8 МЧС и суда, находящиеся в этом районе.



В ведомстве пояснили, что на текущий момент в поисковых мероприятиях участвуют в общей сложности сорок пять человек, задействовано семь единиц техники.



Ранее спасателям удалось отыскать пропавших в Хакасии снегоходчиков при осмотре местности с вертолета Ми-8 МЧС РФ. В поисковой операции сотрудникам министерства оказывали помощь волонтеры. По словам спасенных туристов, один из снегоходов попал в ручей. Мужчинам пришлось потратить время, чтобы вытащить технику. В результате они решили не отправляться в обратный путь в темноте и провели ночь в импровизированном укрытии. С рассветом туристы выдвинулись в сторону населенного пункта Приисковый, на подходе к которому их обнаружили поисковики.



Автор: Злата Богатова

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