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Пропавшие в Хакасии снегоходчики найдены живыми


12.12.2021 13:07
Пропавшие в Хакасии снегоходчики найдены живымиФото: googleusercontent.com

Спасателям удалось отыскать пропавших в Хакасии снегоходчиков при осмотре местности с вертолета Ми-8 МЧС РФ, сообщается на странице республиканского управления ведомства в соцсети "ВКонтакте".

В поисковой операции сотрудникам министерства оказывали помощь волонтеры.

Как стало известно, туристов заметили с воздуха на подъезде к Приисковому. Пропавшие снегоходчики сильно замерзли, но угрозы их здоровью нет, отмечается в сообщении регионального управления МЧС.

По словам спасенных туристов, один из снегоходов попал в ручей. Мужчинам пришлось потратить время, чтобы вытащить технику. В результате они решили не отправляться в обратный путь в темноте и провели ночь в импровизированном укрытии. С рассветом туристы выдвинулись в сторону населенного пункта Приисковый, на подходе к которому их обнаружили поисковики.

Об исчезновении двух человек на снегоходах стало известно в минувшую субботу. Мужчины уехали, не предупредив сотрудников гостиницы, в которой останавливались. В поисковой операции были задействованы наземная группа сотрудников МЧС и вертолет ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 293

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