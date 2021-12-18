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В Чите двухлетний ребенок умер после операции в частной стоматологии
18.12.2021 21:08
Фото: deon.pl
Следственные органы Забайкальского края выясняют обстоятельства смерти ребенка, умершего после операции, которая проводилась в одной из частных клиник Читы. Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия случилась в минувшем ноябре.
По факту гибели двухлетнего ребенка, перенесшего в одном из частных медицинских центров Читы, проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз, представители СКР продолжают опрос родителей малыша и сотрудников больницы, где осуществлялось хирургическое вмешательство. Изучается медицинская документация.
Известно также, что мать умершего ребенка обратилась в прокуратуру, после чего надзорное ведомство инициировало собственную проверку.
Предположительно, причиной смерти мальчика мог стать желудочный сок, попавший во время операции в легкие, передает региональный информационный портала Zabnews.
Накануне в Москве скончался стоматолог, на которого с ножом напал недовольный пациент. 41-летний сотрудник частной клиники в Ясном проезде получил тяжелое ранение живота 13 декабря, сразу после чего был госпитализирован и перенес экстренную операцию.
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