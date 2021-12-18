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В Пакистане автобус врезался в участников свадебного торжества
18.12.2021 13:02
Фото: insideedition.com
По меньшей мере восемь человек погибли, еще девять получили серьезные ранения в результате аварии, которая произошла в пакистанской провинции Пенджаб.
Водитель автобуса потерял управление, после чего транспортное средство на полном ходу въехало во двор частного дома, где праздновали свадьбу.
Местные власти подтвердили гибель восьми человек и выразили опасения в том, что количество жертв трагедии может увеличиться, передает "Синьхуа". По данным агентства, состояние нескольких пострадавших врачи оценивают как критическое.
Кроме того, пока еще не ясно, сколько человек получили ранения - спасателям после аварии активно помогали местные жители, доставлявшие пострадавших в больницы на своих машинах. Известно лишь, что в медицинские учреждения после ЧП попали не менее девяти человек.
В местной полиции пояснили,что водитель автобуса мог потерять управление в условиях сильного тумана. Обстоятельства трагедии выясняются, транспортное средство задержано. Водитель же успел скрыться с места аварии, его объявили в розыск.
Ранее в Ярославской области двенадцать несовершеннолетних и водитель были доставлены в медицинские учреждения после дорожной аварии с участием микроавтобуса и лесовоза. По данным российских СМИ со ссылкой на врачей, никто из пострадавших не получил серьезных травм, представляющих угрозу жизни.
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