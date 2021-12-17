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Под Ярославлем перевернулся микроавтобус с детьми
11:11
Фото: aif.ru
В Ярославской области двенадцать несовершеннолетних и водитель доставлены в медицинские учреждения после дорожной аварии с участием микроавтобуса и лесовоза, передает ТАСС.
По предварительной информации, никто из пострадавших не получил серьезных травм.
Как пояснили представители местной полиции, в микроавтобусе в общей сложности находились четырнадцать человек. Почти все дети доставлены в больницу для обследования.
По данным СМИ, у двух девочек предварительно диагностировали сотрясение мозга, юных спортсменок уже направили в Ярославль. Остальным пострадавшим помощь сейчас оказывают в Ростовской ЦРБ, уточняется со ссылкой на региональную ЕДДС.
Микроавтобус, перевернувшийся в Ярославской области, вез юных спортсменов, сообщает РЕН-ТВ. Как стало известно, дети из ростовского ФСК "Самбо XXI век" направлялись на турнир в подмосковный Солнечногорск. Причиной аварии, предположительно, стал рассыпавшийся груз автомобиля "Камаз", перевозившего бревна.
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