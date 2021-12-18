Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские таможенники на границе с Украиной задержали крупную партию янтаря

18.12.2021 09:04

Фото: aystatic.by



Сотрудникам Брянской таможни удалось пресечь попытку незаконного провоза на российскую территорию крупной партии янтаря.



Как информирует пресс-служба региональной таможни, изъято свыше девяти килограммов необработанной окаменевшей смолы.



В Брянской области таможенники обнаружили около 9,5 килограммов необработанного янтаря в автомобиле, которым управлял гражданин Турции. Мужчина пытался въехать в РФ из Украины. Спрятанные под обшивкой салона пакеты с янтарем нашли в процессе осмотра его транспортного средства.



Инцидент зафиксирован в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи. Груз изъяли и передали на экспертизу. В отношении турецкого гражданина сейчас проводятся следственные действия. В случае, если общая стоимость изъятого у него янтаря будет более миллиона рублей, иностранец окажется фигурантом уголовного дела.



Ранее стало известно, что Пулковская таможня за период с начала 2021 года смогла передать в региональное отделение Минкультуры РФ для зачисления в музейный фонд несколько десятков ценных старинных икон и других предметов религиозного культа. Эксперты ведомства установили, что большая часть предметов, вывоз которых за рубеж был пресечен в Петербурге, представляют ценность - историко-культурную и художественную. Среди них - икона в окладе "Святой апостол Лука", датированная XIX веком. Реликвию хотела увезти из северной столицы представитиельница Соединенных Штатов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 189

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.12.2021 11:11 Под Ярославлем перевернулся микроавтобус с детьми

Под Ярославлем перевернулся микроавтобус с детьми 18.12.2021 10:34 В Петербурге при тушении корвета пострадали трое пожарных

В Петербурге при тушении корвета пострадали трое пожарных 17.12.2021 20:35 В Москве арестована глава банка БКФ Миримская

В Москве арестована глава банка БКФ Миримская 17.12.2021 19:02 В Москве скончался стоматолог, на которого напал недовольный пациент

В Москве скончался стоматолог, на которого напал недовольный пациент 17.12.2021 18:18 В Палестине начались столкновения после гибели израильтянина