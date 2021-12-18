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Российские таможенники на границе с Украиной задержали крупную партию янтаря
18.12.2021 09:04
Фото: aystatic.by
Сотрудникам Брянской таможни удалось пресечь попытку незаконного провоза на российскую территорию крупной партии янтаря.
Как информирует пресс-служба региональной таможни, изъято свыше девяти килограммов необработанной окаменевшей смолы.
В Брянской области таможенники обнаружили около 9,5 килограммов необработанного янтаря в автомобиле, которым управлял гражданин Турции. Мужчина пытался въехать в РФ из Украины. Спрятанные под обшивкой салона пакеты с янтарем нашли в процессе осмотра его транспортного средства.
Инцидент зафиксирован в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи. Груз изъяли и передали на экспертизу. В отношении турецкого гражданина сейчас проводятся следственные действия. В случае, если общая стоимость изъятого у него янтаря будет более миллиона рублей, иностранец окажется фигурантом уголовного дела.
Ранее стало известно, что Пулковская таможня за период с начала 2021 года смогла передать в региональное отделение Минкультуры РФ для зачисления в музейный фонд несколько десятков ценных старинных икон и других предметов религиозного культа. Эксперты ведомства установили, что большая часть предметов, вывоз которых за рубеж был пресечен в Петербурге, представляют ценность - историко-культурную и художественную. Среди них - икона в окладе "Святой апостол Лука", датированная XIX веком. Реликвию хотела увезти из северной столицы представитиельница Соединенных Штатов.
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