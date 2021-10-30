Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Петербургские таможенники пресекли вывоз за рубеж икон XIX века

30.10.2021 20:09

Фото: foma.ru



Пулковская таможня за период с начала 2021 года передала в территориальный орган министерства культуры для зачисления в музейный фонд двадцать икон и других предметов религиозного культа.



Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства, эксперты пришли к выводу о ценности большинства предметов.



Эксперты Министерства культуры РФ установили, что большая часть предметов, вывоз которых за рубеж был пресечен в Петербурге, представляют ценность - историческую, культурную и художественную. Среди них - созданная в XIX веке икона в окладе "Святой апостол Лука". Образ пыталась увезти из северной столицы гражданка Соединенных Штатов.



В музеи также переданы икона святителя Николая Чудотворца и киотный крест с распятием, изъятые таможенниками в аэропорту "Пулково" у гражданина Японии. Пассажир, направлявшийся в Мексику, не смог вывезти из России написанную в XIX веке икону Богоматери "Умягчение злых сердец". Как показала экспертиза, в ходе которой исследовались оттиски клейм, оклад из серебра создавался в одной из мастерских Петербурга в 1832 году.



Ранее прокуратура Молдавии опубликовала данные по "делу о скрипке Страдивари". В ведомстве сослались на местные законы и Парижскую конвенцию 1970 года, согласно которой можно осуществлять изъятие культурных ценностей при отсутствии разрешения на их отправку. Власти намерены в ближайшее время направить официальный запрос в Интерпол, и как только будет известен статус изъятого музыкального инструмента, прокуратура определится по вопросу, выносить ли обвинение задержанной владелице скрипки.



Скрипачку Александру Кононову задержали таможенники 23 октября в аэропорту Кишинева, когда она намеревалась вылететь в Москву. Исполнительница собиралась принять участие в концерте, поэтому имела при себе музыкальный инструмент. Судя по подтверждающим документам, речь шла о скрипке мастерской Страдивари стоимостью около двух миллионов евро.



Автор: Злата Богатова

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