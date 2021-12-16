|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В общежитии московского вуза задержан вербовщик ИГ
12:02
Фото: newstes.ru
В Москве задержан студент РТУ-МИРЭА (Российский технологический университет), пытавшийся вербовать других учащихся в террористы.
Подозреваемый, являющийся уроженцем и гражданином одной из стран Средней Азии, может быть связан с "Исламским государством" (ИГ, деятельность организации в РФ признана запрещенной).
Правоохранители задержали сторонника ИГ (организация запрещена в России) за попытку завербовать студентов МИРЭА, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Москве и Московской области. Как стало известно, подозреваемый в религиозно-экстремистской и террористической деятельности был задержан при участии представителей МВД России в общежитии указанного столичного вуза. Силовая поддержка во время операции осуществлялась сотрудниками Росгвардии.
Задержанный, являясь студентом РТУ-МИРЭА, в прошлом не раз высказывался в поддержку сторонников международной экстремистской группировки, а также занимался пропагандой террористической идеологии в интернете и распространял материалы, которые были направлены на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама и другим религиям, указывается в сообщении ведомства.
По данным силовиков, подозреваемый призывал к вооруженной борьбе в целях создания халифата на территории Ирака и Сирии. В отношении задержанного уже завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма").
Ранее двое 17-летних жителей Ингушетии были арестованы в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору). Объектом преступных действий могли стать административные здания в Сунже, сообщили представители регионального СУ СКР. Несовершеннолетние жители региона ранее вступили в международную террористическую организацию "Исламское государство" (в России официально запрещена), в минувшем августе они купили компоненты, необходимые для создания самодельного взрывного устройства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|