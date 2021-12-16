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В общежитии московского вуза задержан вербовщик ИГ


12:02
В общежитии московского вуза задержан вербовщик ИГ Фото: newstes.ru

В Москве задержан студент РТУ-МИРЭА (Российский технологический университет), пытавшийся вербовать других учащихся в террористы.

Подозреваемый, являющийся уроженцем и гражданином одной из стран Средней Азии, может быть связан с "Исламским государством" (ИГ, деятельность организации в РФ признана запрещенной).

Правоохранители задержали сторонника ИГ (организация запрещена в России) за попытку завербовать студентов МИРЭА, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Москве и Московской области. Как стало известно, подозреваемый в религиозно-экстремистской и террористической деятельности был задержан при участии представителей МВД России в общежитии указанного столичного вуза. Силовая поддержка во время операции осуществлялась сотрудниками Росгвардии.

Задержанный, являясь студентом РТУ-МИРЭА, в прошлом не раз высказывался в поддержку сторонников международной экстремистской группировки, а также занимался пропагандой террористической идеологии в интернете и распространял материалы, которые были направлены на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама и другим религиям, указывается в сообщении ведомства.

По данным силовиков, подозреваемый призывал к вооруженной борьбе в целях создания халифата на территории Ирака и Сирии. В отношении задержанного уже завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма").

Ранее двое 17-летних жителей Ингушетии были арестованы в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору). Объектом преступных действий могли стать административные здания в Сунже, сообщили представители регионального СУ СКР. Несовершеннолетние жители региона ранее вступили в международную террористическую организацию "Исламское государство" (в России официально запрещена), в минувшем августе они  купили компоненты, необходимые для создания самодельного взрывного устройства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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