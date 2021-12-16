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Двух жителей Ингушетии арестовали по подозрению в подготовке к подрыву зданий


16.12.2021 09:00
Двух жителей Ингушетии арестовали по подозрению в подготовке к подрыву зданийФото: vk.com

Двое 17-летних жителей Ингушетии арестованы в рамках уголовного дела, подтвердили представители регионального СУ СКР. Молодым людям вменяется ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору). Объектом преступных действий могли стать административные здания в Сунже, передает агентство "Интерфакс".

Несовершеннолетние жители региона ранее вступили в международную террористическую организацию "Исламское государство" (в России ее деятельность официально запрещена). В минувшем августе фигуранты купили компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, намереваясь осуществить подрыв административных объектов.

По версии следствия, подозреваемые планировали нападение на управление вневедомственной охраны и отдельного батальона ППС в Сунже, но были задержаны. Позже суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемых под стражу.

Напомним, в первых числах декабря в предгорном районе Ингушетии обнаружили схрон, в котором находилось оружие, а также боеприпасы к нему. Предположительно, владельцем этого тайника являлся ликвидированный около года назад у чеченского села Ассиновское террорист Рустам Борчашвили. 43-летнего участника одной из бандгрупп нейтрализовали ответным огнем, когда он оказывал вооруженное сопротивление полицейским и сотрудникам ФСБ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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