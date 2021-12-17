ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США рассекретили материалы об убийстве президента Кеннеди
В США рассекретили материалы об убийстве президента Кеннеди
Обвиняемый в госизмене Сачков сообщил, что это дело не связано с Group-IB
Обвиняемый в госизмене Сачков сообщил, что это дело не связано с Group-IB
На Ставрополье два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП
На Ставрополье два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Бежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве военными двух волонтеровБежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве военными двух волонтеров
Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местахПутин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
В общежитии московского вуза задержан вербовщик ИГ В общежитии московского вуза задержан вербовщик ИГ
Евросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгодаЕвросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгода
На Ставрополье два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТПНа Ставрополье два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Ставрополье два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП


17.12.2021 08:38
На Ставрополье два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТПФото: akamaized.net

На трассе "Кавказ" столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

Жертвами дорожной аварии стали два человека, еще пять получили ранения и были экстренно госпитализированы.

Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств смертельного ДТП. Сведений о том, кто мог оказаться виновником крупной дорожной аварии с участием грузовой фуры и двух легковых автомобилей, из официальных источников пока не поступало.

Отмечается, что после инцидента было затруднено движение автотранспорта по участку трассы, где произошло ЧП.

Ранее сообщалось о трагедии в Яшкульском районе Калмыкии, где случилось лобовое столкновение двух легковых автомашин, унесшее жизни семи человек, в том числе, маленькой девочки. Трое пострадали, с тяжелыми травмами их доставили в больницу. ДТП зафиксировано на 272-м километре федеральной трассы Р216.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Бежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве военными двух волонтеровБежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве военными двух волонтеров
Путин высказался против связанных с QR-кодами ограничений под Новый годПутин высказался против связанных с QR-кодами ограничений под Новый год
В России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировкиВ России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировки
В Ингушетии нашли схрон с оружием ликвидированного год назад террористаВ Ингушетии нашли схрон с оружием ликвидированного год назад террориста
Под Хабаровском двух школьниц арестовали по делу о гибели пожилого мужчиныПод Хабаровском двух школьниц арестовали по делу о гибели пожилого мужчины

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru