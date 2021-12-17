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На Ставрополье два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП
17.12.2021 08:38
Фото: akamaized.net
На трассе "Кавказ" столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.
Жертвами дорожной аварии стали два человека, еще пять получили ранения и были экстренно госпитализированы.
Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств смертельного ДТП. Сведений о том, кто мог оказаться виновником крупной дорожной аварии с участием грузовой фуры и двух легковых автомобилей, из официальных источников пока не поступало.
Отмечается, что после инцидента было затруднено движение автотранспорта по участку трассы, где произошло ЧП.
Ранее сообщалось о трагедии в Яшкульском районе Калмыкии, где случилось лобовое столкновение двух легковых автомашин, унесшее жизни семи человек, в том числе, маленькой девочки. Трое пострадали, с тяжелыми травмами их доставили в больницу. ДТП зафиксировано на 272-м километре федеральной трассы Р216.
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