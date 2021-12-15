Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Калмыкии семь человек погибли и трое пострадали в ДТП

06:05

Фото: пресс-служба МВД Калмыкии



В Яшкульском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение двух легковых автомашин, унесшее жизни семи человек, в том числе, маленькой девочки. Трое пострадали, с тяжелыми травмами их доставили в больницу. Как сообщили в региональном МВД, смертельная авария случилась на 272-м километре федеральной трассы Р216.



По данным ведомства, участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris и Toyota Vitz, которой управляла 45-летняя жительница Астраханской области. Как полагают правоохранители, женщина допустила выезд на встречнуюполосу, где врезалась в Hyundai, за рулем которого находился 38-летний житель Юстинского района Калмыкии.



От полученных ранений на месте погибли водитель и несовершеннолетний пассажирHyundai, а также водитель Toyota и четверо ее пассажиров. В полиции пояснили, что в первой машине жертвами столкновения стали отец и его двухлетняя дочь ) , трое пассажиров выжили, но получили серьезные травмы.



Представители больницы им. Жемчуева , куда доставили пострадавших, сообщили, что состояние пациентов медики оценивают как крайне тяжелое. Две женщины, которым примерно сорок лет, и мужчина около тридцати лет получили многочисленные сочетанные травмы. Специалисты оказывают им помощь, осуществляя все необходимые лечебные мероприятия, включая реанимационные.



Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, которое было подвергнуто административному наказанию).



Автор: Злата Богатова

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