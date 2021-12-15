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В Калмыкии семь человек погибли и трое пострадали в ДТП


06:05
В Калмыкии семь человек погибли и трое пострадали в ДТПФото: пресс-служба МВД Калмыкии

В Яшкульском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение двух легковых автомашин, унесшее жизни семи человек, в том числе, маленькой девочки. Трое пострадали, с тяжелыми травмами их доставили в больницу. Как сообщили в региональном МВД, смертельная авария случилась на 272-м километре федеральной трассы Р216.

По данным ведомства, участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris и Toyota Vitz, которой управляла 45-летняя жительница Астраханской области. Как полагают правоохранители, женщина допустила выезд на встречнуюполосу, где врезалась в Hyundai, за рулем которого находился 38-летний житель Юстинского района Калмыкии.

От полученных ранений на месте погибли водитель и несовершеннолетний пассажирHyundai, а также водитель Toyota и четверо ее пассажиров. В полиции пояснили, что в первой машине жертвами столкновения стали отец и его двухлетняя дочь), трое пассажиров выжили, но получили серьезные травмы.

Представители больницы им. Жемчуева, куда доставили пострадавших, сообщили, что состояние пациентов медики оценивают как крайне тяжелое. Две женщины, которым примерно сорок лет, и мужчина около тридцати лет получили многочисленные сочетанные травмы. Специалисты оказывают им помощь, осуществляя все необходимые лечебные мероприятия, включая реанимационные.

Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, которое было подвергнуто административному наказанию).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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