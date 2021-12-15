|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Калмыкии семь человек погибли и трое пострадали в ДТП
06:05
Фото: пресс-служба МВД Калмыкии
В Яшкульском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение двух легковых автомашин, унесшее жизни семи человек, в том числе, маленькой девочки. Трое пострадали, с тяжелыми травмами их доставили в больницу. Как сообщили в региональном МВД, смертельная авария случилась на 272-м километре федеральной трассы Р216.
По данным ведомства, участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris и Toyota Vitz, которой управляла 45-летняя жительница Астраханской области. Как полагают правоохранители, женщина допустила выезд на встречнуюполосу, где врезалась в Hyundai, за рулем которого находился 38-летний житель Юстинского района Калмыкии.
От полученных ранений на месте погибли водитель и несовершеннолетний пассажирHyundai, а также водитель Toyota и четверо ее пассажиров. В полиции пояснили, что в первой машине жертвами столкновения стали отец и его двухлетняя дочь), трое пассажиров выжили, но получили серьезные травмы.
Представители больницы им. Жемчуева, куда доставили пострадавших, сообщили, что состояние пациентов медики оценивают как крайне тяжелое. Две женщины, которым примерно сорок лет, и мужчина около тридцати лет получили многочисленные сочетанные травмы. Специалисты оказывают им помощь, осуществляя все необходимые лечебные мероприятия, включая реанимационные.
Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, которое было подвергнуто административному наказанию).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|