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Кулеба сообщил о переговорах по отключению России от SWIFT
06:31
Фото: livejournal.com
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах по отключению России от SWIFT.
По словам министра, Киев призывает западных партнеров ускорить разработку санкций против Москвы.
Как заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, очередные санкции Запада в отношении России могут быть связаны с отключением от SWIFT. Глава МИД страны рассказал об этом в интервью американскому каналу CNBC.
По словам Кулебы, западные партнеры сейчас разрабатывают пакет новых антироссийских ограничений, которые включают в себя меры, связанные с торговлей, а также возможное отключения от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Министр иностранных дел Украины пояснил, что такие действия могут быть предприняты в случае "агрессии" Москвы.
Напомним, не так давно Дмитрий Кулеба призвал Германию и Францию начать подготовку к военному конфликту на Украине. В ходе переговоров с иностранными коллегами Хайко Маасом и Жан-Ив ле Дрианом, состоявшихся в минувшем ноябре, представитель Киева заявил, что "если Россия начнет действовать", в Берлине и Париже не успеют скоординировать необходимые действия и оформить все бюрократические процедуры.
Ранее в Киеве озвучили сроки "военного вторжения" России. Сосредоточившая у границ Украины свыше 92 тыс. военных, РФ якобы готовится напасть на соседнее государство уже в конце января или первых числах февраля следующего года. С таким прогнозом в интервью Military Times выступил Кирилл Буданов, являющийся начальником Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.
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