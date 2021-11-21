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В Киеве озвучили сроки «военного вторжения» России


21.11.2021 21:01
В Киеве озвучили сроки «военного вторжения» РоссииФото: slovoidilo.ua

Россия, сосредоточившая у границ Украины свыше 92 тыс. военных, якобы готовится напасть на соседнее государство уже в конце января или первых числах февраля следующего года. С таким прогнозом в интервью Military Times выступил Кирилл Буданов, являющийся начальником Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

Как утверждает представитель украинского военного ведомства, в Киеве располагают примерно такой же информацией, как и американские партнеры. По словам Кирилла Буданова, есть основания полагать, что РФ будет осуществлять "нападение" на Украину путем артиллерийских и бронетанковых атак, а также нанесения ударов с воздуха. Начальник ГУР Минобороны Украины при этом допустил высадку российских десантников в Мариуполе и Одессе.

Напомним, не так давно представитель официального Киева Дмитрий Кулеба в ходе встречи на уровне глав МИД заявил, что властям Германии и Франции следует безотлагательно начинать подготовку к возможному сценарию с военными действиями России на Украине. Иначе, подчеркнул украинский министр, у Берлина и Парижа попросту не хватит времени для координации своих действий и оформления всех бюрократических процедур.

Автор: Злата Богатова

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