Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Поиск трюфеля и перуанская керамика признаны объектами культурного наследия ЮНЕСКО

16.12.2021 19:00

Фото: undervalued-shares.com



В число культурных объектов нематериального наследия человечества ЮНЕСКО включили зародившуюся в Италии традицию добычи трюфеля, передает ТАСС.



По словам председателя ассоциации итальянских сельскохозяйственных производителей Coldiretti Этторе Прандини, соответствующее решение комитет организации принял по итогам заседания в Париже.



Глава ассоциации назвал причисление традиции поиска трюфеля к наследию человечества важным шагом в деле защиты антропологических и культурных явлений, зародившихся в тесном взаимодействии с окружающей средой. Заявление, в котором Прандини также указал на высокую туристическую и гастрономическую привлекательность этой традиции, появилось на официальном сайте ассоциации.



Трюфели, среди которых в основном выделяют черные и белые, считающиеся более ценными, в естественной среде произрастают практически по всей Италии. При этом родиной белых называют регион Пьемонт на севере страны. Деликатесные грибы находят и в прилегающих районах Франции, а также некоторых других областях Европы, включая государства Средиземноморья.



Грибы растут под землей, и в прошлом наилучшими охотниками за трюфелями были свиньи. Однако они нередко успевают съесть добычу, оставляя людей без деликатеса. К поискам грибов успешно приучают и собак. По мнению специалистов, специально натаскать для этих целей можно пса любой породы.



В перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также внесли традиционную керамику перуанской этнической группы аваджун. Решение было принято не только из-за культурной ценности этого ремесла, но и из-за гендерной политики, отметил глава Департамента нематериального наследия перуанского Минкультуры Соледад Мухика, которого цитируют местные СМИ.



Этническая группа аваджун входит в языковую семью джибарос, по численности являясь вторым коренным народом перуанской Амазонки. По официальным данным, к ней относятся сейчас более 80 тыс. человек, проживающих в 320 деревнях в северной части Перу. Керамика, тесно связанная с религиозными верованиями, является важным элементом культуры аваджун. Представители этого народа занимаются изготовлением посуды, выполняя разнообразные ритуалы.



Напомним, не так давно диджеи столицы Германии попросили присвоить статус всемирного наследия ЮНЕСКО музыкальному направлению техно. По мнению представителей клубной индустрии, в последнее время жанр оказался под угрозой - развитию "свободного, дикого, творческого Берлина" серьезно мешают продолжающаяся коронавирусная пандемия и джентрификация. В случае, если жанр получит официальный статус всемирного наследия, клубы Berghain и Tresor смогут рассчитывать на защиту, ведь их признают важными культурными объектами.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 111

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.12.2021 11:01 За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей

За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей 12.12.2021 09:02 На Урале издали книгу о репрессированных жителях Екатеринбурга

На Урале издали книгу о репрессированных жителях Екатеринбурга 8.12.2021 18:04 В Петербурге выставят на торги прижизненные издания Пушкина

В Петербурге выставят на торги прижизненные издания Пушкина 8.12.2021 17:37 В Узбекистане сотрудников Минкультуры обязали носить тюбетейки

В Узбекистане сотрудников Минкультуры обязали носить тюбетейки 6.12.2021 11:11 В Петропавловской крепости представят иконографию Александра Невского