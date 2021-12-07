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Диджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО
Диджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО
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Диджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКОДиджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО

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Диджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО


7.12.2021 12:45
Диджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКОФото: кадр видео с youtube.com

Диджеи, музыканты и целый ряд представителей клубов выступили с предложением внести берлинское техно в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает The Guardian, авторы инициативы указывают на важное значение такого статуса для дальнейшего развития этого жанра.

Авторы обращения уже направили соответствующий запрос с ЮНЕСКО, отмечается в публикации.

Как пояснил диджей Алан Олдхэм, в последнее время стиль техно оказался под угрозой - развитию "свободного, дикого, творческого Берлина" серьезно мешают продолжающаяся коронавирусная пандемия и джентрификация. В случае, если жанр получит официальный статус всемирного наследия, клубы Berghain и Tresor смогут рассчитывать на защиту, ведь их признают важными культурными объектами.

По мнению продюсера Питера Кирна, техно, как и прежде, можно считать неотъемлемым элементом жизни Берлина. За пределами столицы ФРГ люди бы вряд ли приняли бы столь "сложную и странную" музыку, добавил представитель этой сферы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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