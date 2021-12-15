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Шольц назвал правильным решение о высылке из Берлина двух российских дипломатов


14:06
Шольц назвал правильным решение о высылке из Берлина двух российских дипломатовФото: ianed.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает правильным решением о выдворении российских дипломатов в связи с вынесением вердикта по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признав, что покушение якобы совершалось по поручению госструктур РФ.

Прибывший на саммит Евросоюза канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал решение МИД Германии о высылке российских дипломатов. По его словам, вынесенный судом приговор по делу о покушении в парке Тиргартен свидетельствует, что здесь происходили "плохие вещи". В результате последовала совершенно правильная реакция со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок, указал Шольц.

Напомним, накануне Высший суд Берлина вынес решение по делу об убийстве Хангошвили. Россиянин, обвиняемый в этом преступлении, получил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Вскоре после оглашения приговора Бербок сделала официальное заявление. По ее словам, власти ФРГ расценивают покушение как "нарушение права и суверенитета", поэтому двое сотрудников дипмиссии РФ были объявлены персонами нон грата.

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев вердикт немецкого суда назвал "необъективным, политически мотивированным", способным еще более затруднить и без того довольно сложные двусторонние отношения". Глава дипмиссии также выразил уверенность, что столь "очевидный недружественный акт" Москва без ответа не оставит.

Напомним, застреленный в Берлине летом 2019 года Зелимхан Хангошвили в прошлом входил в число главарей бандформирований, представляя собой связное звено между различными бандами, которые проявляли активность на Северном Кавказе, в частности, группировками Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова. Кроме того, Хангошвили был тесно связан с такими иностранными наемниками как Абу-Хавс и Хаттаб.

Автор: Злата Богатова

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