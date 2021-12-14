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В ФРГ россиянину дали пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира
15:00
Фото: vk.com
Высший суд Берлина вынес вердикт по делу россиянина Вадима Соколова, известного также под фамилией Красиков.
Гражданина РФ признали виновным в покушении на Зелимхана Хангошвили и приговорили к наказанию в виде лишения свободы на пожизненный срок.
Россиянина приговорили к пожизненному сроку по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине, передает ТАСС. Высший суд Берлина признал Вадима Соколова виновным в этом преступлении, указывая на особую тяжесть содеянного. Процесс рассмотрения этого резонансного дела продолжался более года - слушания начались еще в начале октября 2020 года. Заседания проводились в условиях повышенных мер безопасности.
Как указал судья, нет никаких сомнений, что в прошлом Хангошвили, входивший в число чеченских боевиков, ответственен за гибель людей. При этом суд согласился с доводами прокуратуры ФРГ, которая настаивала на пожизненном заключении.
В прокуратуре Германии утверждали, что речь идет о "давно спланированном" покушении, при этом подсудимый якобы выполнял поручение неких структур зарубежного государства. По версии следствия, приказ о ликвидации гражданина Грузии чеченского происхождения, находящегося в тот момент в Берлине в статусе беженца, якобы был отдан госорганами центрального правительства России.
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