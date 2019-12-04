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Убитый в Германии Хангошвили имел террористическое прошлое
05:55
Фото: newshoopi.com
Как передает агентство "Интерфакс", гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, минувшим летом убитый в Берлине, в прошлом мог участвовать в организации и совершению террористических актов на территории России.
Со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах уточняется, что три года назад власти Грузии объявили его в международный розыск.
По данным агентства "Интерфакс", убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили в прошлом входил в число главарей бандформирований. Он представлял собой связное звено между различными бандами, которые проявляли активность на Северном Кавказе, в частности, группировками Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова.
Кроме того, Хангошвили был тесно связан с такими иностранными наемниками как Абу-Хавс и Хаттаб.
Российские правоохранительные органы также располагают данными о том, что после соответствующего указания Басаева Хангошвили руководил бандгруппой, которая была сформирована в целях подготовки и осуществления диверсионно-террористических акций в Ингушетии. Как уточнил источник, речь идет о периоде 2003-2004 годов.
Ранее появились сведения о том, что прокуратура Германии может передать дело об убийстве гражданина Грузии федеральному прокурору по делам безопасности. Как писали СМИ, причиной этого стали предположения о том, что к убийству Хангошвили якобы "причастна Россия".
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