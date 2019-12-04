Убитый в Германии Хангошвили имел террористическое прошлое

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Киеве подтвердили задержание члена севастопольского политсовета «Единой России»
В Киеве подтвердили задержание члена севастопольского политсовета «Единой России»
СМИ: Житель Урала открыл стрельбу по людям: погибла женщина, ранен полицейский
СМИ: Житель Урала открыл стрельбу по людям: погибла женщина, ранен полицейский
Палата представителей США приняла резолюцию против участия РФ в G7
Палата представителей США приняла резолюцию против участия РФ в G7
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве подтвердили задержание члена севастопольского политсовета «Единой России»В Киеве подтвердили задержание члена севастопольского политсовета «Единой России»
Погибли двое раненых при стрельбе на базе Перл-ХарборПогибли двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Ученый считает, что белый медведь с надписью «Т-34» на спине способен сам очистить «шубу»Ученый считает, что белый медведь с надписью «Т-34» на спине способен сам очистить «шубу»
Президент Польши убежден, что Россия - не враг НАТОПрезидент Польши убежден, что Россия - не враг НАТО

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Убитый в Германии Хангошвили имел террористическое прошлое


05:55
Убитый в Германии Хангошвили имел террористическое прошлое Фото: newshoopi.com

Как передает агентство "Интерфакс", гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, минувшим летом убитый в Берлине, в прошлом мог участвовать в организации и совершению террористических актов на территории России.

Со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах уточняется, что три года назад власти Грузии объявили его в международный розыск.

По данным агентства "Интерфакс", убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили в прошлом входил в число главарей бандформирований. Он представлял собой связное звено между различными бандами, которые проявляли активность на Северном Кавказе, в частности, группировками Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова.

Кроме того, Хангошвили был тесно связан с такими иностранными наемниками как Абу-Хавс и Хаттаб.

Российские правоохранительные органы также располагают данными о том, что после соответствующего указания Басаева Хангошвили руководил бандгруппой, которая была сформирована в целях подготовки и осуществления диверсионно-террористических акций в Ингушетии. Как уточнил источник, речь идет о периоде 2003-2004 годов.

Ранее появились сведения о том, что прокуратура Германии может передать дело об убийстве гражданина Грузии федеральному прокурору по делам безопасности. Как писали СМИ, причиной этого стали предположения о том, что к убийству Хангошвили якобы "причастна Россия".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 251

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Вокруг границ РФ будет создано сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракетВокруг границ РФ будет создано сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
В Китае подтверждена гибель семи шахтеровВ Китае подтверждена гибель семи шахтеров
В Непале автобус упал в пропасть: погибли 18 человекВ Непале автобус упал в пропасть: погибли 18 человек
В США девять человек погибли в авиакатастрофеВ США девять человек погибли в авиакатастрофе
В Удмуртии ликвидировали медведя, убившего охотникаВ Удмуртии ликвидировали медведя, убившего охотника

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 950


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru