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В Ингушетии нашли схрон с оружием ликвидированного год назад террориста


14.12.2021 18:02
В Ингушетии нашли схрон с оружием ликвидированного год назад террористаФото: u-f.ru

В предгорном районе Ингушетии обнаружили схрон, в котором находилось оружие, а также боеприпасы к нему.

Предположительно, тайник принадлежал ликвидированному около года назад террористу Рустаму Борчашвили, передает агентство "Интерфакс".

Как стало известно, тайник с оружием и боеприпасами нашли на территории Сунженского района Ингушетии 4 декабря. Схрон обнаружили на северной окраине предгорного населенного пункта Мужичи. По данным местных правоохранителей, владельцем этого тайника в прошлом являлся 43-летний Рустам Борчашвили.

Участника одной из бандгрупп нейтрализовали в ходе операции, которая проводилась в октябре 2020 года. Злоумышленник оказывал вооруженное сопротивление полицейским и сотрудникам ФСБ, когда они пытались задержать его в лесном массиве у села Ассиновское Чечни. Ответным огнем террорист был ликвидирован.

Следственные органы региона по факту обнаружения тайника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (хранение боеприпасов).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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