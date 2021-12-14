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В Ингушетии нашли схрон с оружием ликвидированного год назад террориста
14.12.2021 18:02
Фото: u-f.ru
В предгорном районе Ингушетии обнаружили схрон, в котором находилось оружие, а также боеприпасы к нему.
Предположительно, тайник принадлежал ликвидированному около года назад террористу Рустаму Борчашвили, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, тайник с оружием и боеприпасами нашли на территории Сунженского района Ингушетии 4 декабря. Схрон обнаружили на северной окраине предгорного населенного пункта Мужичи. По данным местных правоохранителей, владельцем этого тайника в прошлом являлся 43-летний Рустам Борчашвили.
Участника одной из бандгрупп нейтрализовали в ходе операции, которая проводилась в октябре 2020 года. Злоумышленник оказывал вооруженное сопротивление полицейским и сотрудникам ФСБ, когда они пытались задержать его в лесном массиве у села Ассиновское Чечни. Ответным огнем террорист был ликвидирован.
Следственные органы региона по факту обнаружения тайника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (хранение боеприпасов).
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