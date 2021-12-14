Новости шоу-бизнеса

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ЕСПЧ обязал Россию выплатить женщине, которой муж отрубил кисти рук, более 370 тыс. евро
14.12.2021 17:08
Фото: crimea-news.info
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел заявление Маргариты Грачевой, которой четыре года назад ревнивый супруг отрубил кисти рук.
В решении указано, что российские власти должны выплатить женщине 370 660 евро.
В соответствии с решением ЕСПЧ, женщина может рассчитывать на выплату ей 330 660 евро за оказанные и предстоящие медицинские услуги, в виде компенсации расходов и потери дохода, а также 40 тыс. евро за причиненный моральный вред.
Две другие жертвы домашнего насилия, направлявшие заявления в ЕСПЧ, получили решение о полагающимся им выплатам в размере 20 тыс. евро как компенсации морального вреда, и еще по 5 тыс. евро - за судебные издержки.
Резонансное происшествие произошло в декабре 2017 года, когда муж Маргариты Грачевой, в прошлом уже похищавший жену, в очередной раз приревновал ее, связал и насильно вывез в лес, где топором отрубил кисти рук. Хирургам удалось сохранить лишь одну конечность, вместо утраченной правой руки Грачевой сделали протез.
Женщина поясняла, что до ЧП неоднократно обращалась полицию, сообщая об угрозах, поступавших от мужа. Однако никакой реакции на ее заявления не последовало. Позже на участкового, проигнорировавшего сигналы о бытовом насилии, завели уголовное дело по статье о халатности, но спустя некоторое время оно было закрыто, сообщала Грачева в своем инстаграме.
Дмитрия Грачева осудили, он получил наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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