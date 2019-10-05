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Маргарита Грачева, потерявшая руку из-за ревнивого экс-супруга, вновь собирается замуж
5.10.2019 12:35
Фото: smi2.net
Жительница подмосковного Серпухова, ставшая широко известной после того, как бывший муж вывез ее в лес и отрубил обе кисти рук, поделилась планами на ближайшее будущее.
По словам женщины, она вновь собирается замуж.
Маргарита Грачева дала интервью KP.RU, рассказав о том, кем является ее избранник. О неком романтическом персонаже по имени Мистер Икс она ранее упомянула в автобиографической книге "Счастлива без рук".
На вопрос журналистов Грачева пояснила, что этот Мистер Икс является реальным человеком из ее жизни. На данный момент она еще не готова более подробно делиться информацией о женихе, отметила женщина. Грачева лишь добавила, что уже познакомила его со своей мамой и приняла его предложение сыграть свадьбу. По ее словам, торжество состоится "не в этом году".
Напомним, ЧП случилось в конце 2017 года, когда бывший муж Маргариты Грачевой вывез ее в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Столичным врачам удалось спасти лишь одну из них. На место кисти установили роботизированный протез, купленный на деньги, собранные жителями Серпухова. Земляки Грачевой были потрясены судьбой молодой женщины и помогли ей в трудной ситуации.
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