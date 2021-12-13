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Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии


15:36
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонииФото: кадр видео с youtube.com

В Гомеле огласили вердикт по делу белорусского оппозиционера, супруга экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея.

Он был признан виновным в организации массовых беспорядков и получил наказание в виде восемнадцати лет лишения свободы, передают СМИ.

Сергей Тихановский сам намеревался побороться на пост главы государства, планируя принять участие в президентских выборах, которые состоялись в Белоруссии летом прошлого года. Однако оппозиционер оказался за решеткой, после чего свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана Тихановская.

Тихановского задержали 29 мая 2020 года в Гродно, когда там проводился предвыборный пикет его жены Светланы. С того момента оппозиционер находился под стражей.

В минувшем июле в Белоруссии вынесли приговор еще одному бывшему претенденту на пост президента республики Виктору Бабарико. Экс-глава "Белгазпромбанка" был признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере, которое осуществлялось в составе организованной группы, и легализации незаконно полученных доходов. Бизнесмена осудили на 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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