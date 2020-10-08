Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко заявил, что спас Тихановскую и дал ей 15 тыс. долларов

21:32

Фото: smi2.net



Как заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его недавняя соперница на президентских выборах Светлана Тихановская забыла, что он ее спас.



По словам политика, могла произойти беда. Но он вовремя вмешался в ситуацию и помог "домохозяйке Тихановской" покинуть страну.



Новые детали внезапного отъезда лидера оппозиции Александр Лукашенко озвучил сегодня в ходе совещания в Минске. По словам президента, Светлана Тихановская вполне могла бы стать сакральной жертвой. Лукашенко упомянул трагические события в Одессе, намекнув, что на нее могли покушаться.



Однако власти сумели вовремя вмешаться и защитить экс-кандидата в президенты Тихановскую, подчеркнул Лукашенко. В результате "женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву", к детям. Когда выяснилось, что у Тихановской нет средств для проживания за рубежом, белорусский лидер распорядился о том, чтобы ей было выдано 15 тыс. долларов.



По словам Лукашенко, когда он помог Тихановской, она его очень благодарила и даже "плакала на шее". Дипломатам также было поручено оказать ей содействие в переезде и подыскать подходящее жилье в Литве. Но как только она оказалась за пределами Белоруссии, отметил президент, женщину "быстро взяли под контроль" литовские спецслужбы.



Белорусский президент подчеркнул, что "никто не выпихивал" Тихановскую за границу. Просто на тот момент "стоял вопрос жизни и смерти", и он помог ей осуществить ее же желание воссоединиться с детьми, уехав из страны.



Ранее соратники Тихановской сообщили об ее исчезновении. Перед этим она направилась в ЦИК, чтобы попытаться опротестовать результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Представительница оппозиции перестала выходить на связь, а спустя два дня стало известно, что Тихановская находится в Литве.



В опубликованном видеообращении Тихановская сообщила, что приняла решение покинуть страну самостоятельно. Вместе с тем, белорусские оппозиционеры заявили о том, что речь была записана под давлением. Это случилось после того, как с Тихановской в кабинете главы ЦИК в течение трех часов общались высокопоставленные представители силовых структур.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21:13 В Москве начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

В Москве начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана 03:16 Путин призывает прекратить боевые действия в Карабахе

Путин призывает прекратить боевые действия в Карабахе 8.10.2020 21:08 Трамп не стал участвовать в виртуальных дебатах

Трамп не стал участвовать в виртуальных дебатах 8.10.2020 13:03 Названо местонахождение президента Киргизии

Названо местонахождение президента Киргизии 8.10.2020 06:02 В Лондоне намерены работать над санкциями в связи с инцидентом с Навальным