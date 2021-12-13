Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Большинство зараженных штаммом «омикрон» россиян были вакцинированы, заявила Попова

14:29

Фото: pronedra.ru



Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, одиннадцать россиян из шестнадцати, у которых подтвердилось заражение штаммом "омикрон", ранее получили прививки от коронавируса.



Речь об этом шла на собрании Российской академии наук (РАН), передает ТАСС.



По словам Анны Поповой, заразившиеся новым штаммом коронавируса россияне сделали прививки с использованием одной из отечественных вакцин. Глава Роспотребнадзора также уточнила, что один человек и перенес заболевание, и был вакцинирован. Всего же среди инфицированных омикрон-штаммом россиян в прошлом переболели коронавирусом семеро, сообщила Попова. Она отметила, что различные клинические проявления медики наблюдали у семнадцати пассажиров, которые ранее прибыли в Россию из Южно-Африканской Республики (ЮАР).



Продолжительность инкубационного периода у большинства пациентов составила семь дней. По словам Поповой, колебания отмечались в диапазоне от трех до десяти суток. При этом все заболевшие переносят коронавирус в легкой форме, они жалуются на слабость и лихорадку, кашель и головную боль, а также катаральные явления. У двух человек возникла диарея. Руководитель ведомства отметила, что нарушение обоняния и вкуса ощутил лишь один инфицированный новым штаммом россиянин.



Ранее в Великобритании зафиксировали первый летальный исход из-за омикрон-штамма. Как передавал телевизионный канал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона, скончался один из пациентов, зараженных новым вариантом возбудителя. До этого глава Министерства здравоохранения королевства Саджид Джавид подтвердил сведения о примерно десяти госпитализированных британцах, заболевших именно этой разновидностью COVID-19. По словам Джавида, омикрон-штамм распространяется по стране с "феноменальной скоростью".



Автор: Злата Богатова

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