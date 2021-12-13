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В Великобритании зафиксирован первый летальный исход из-за омикрон-штамма
13.12.2021 18:34
Фото: tv3.lt
Британским медикам не удалось спасти одного из пациентов, у которых подтвердилось заражение омикрон-штаммом коронавируса.
Об этом передает телевизионный канал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Как стало известно, в Великобритании зарегистрирован первый летальный исход из-за последствий заражения этим вариантом COVID-19. По словам Бориса Джонсона, инфицирование омикрон-штаммом может привести к госпитализации, и один из пациентов умер.
Ранее глава Министерства здравоохранения королевства Саджид Джавид подтвердил сведения о примерно десяти госпитализированных британцах, заболевших именно этой разновидностью COVID-19. По словам Джавида, омикрон-штамм распространяется по стране с "феноменальной скоростью".
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 9 декабря случаи инфицирования новым штаммом коронавируса зафиксированы уже на территории 63 государств мира. Эксперты полагают, что омикрон-вариант имеет некоторые преимущества перед ранее выявленной "дельтой".
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