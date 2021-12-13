ИнтерНовости - новости в стране и мире
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа
Пропавшие в Хакасии снегоходчики найдены живыми
Пропавшие в Хакасии снегоходчики найдены живыми
За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей
За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полицииПодозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции
Псаки: США изучают отправку военных в Восточную Европу из-за УкраиныПсаки: США изучают отправку военных в Восточную Европу из-за Украины
В Великобритании зафиксирован первый летальный исход из-за омикрон-штаммаВ Великобритании зафиксирован первый летальный исход из-за омикрон-штамма
В России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировкиВ России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировки
Назван срок действия сертификатов для граждан с антителамиНазван срок действия сертификатов для граждан с антителами

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Великобритании зафиксирован первый летальный исход из-за омикрон-штамма


13.12.2021 18:34
В Великобритании зафиксирован первый летальный исход из-за омикрон-штаммаФото: tv3.lt

Британским медикам не удалось спасти одного из пациентов, у которых подтвердилось заражение омикрон-штаммом коронавируса.

Об этом передает телевизионный канал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Как стало известно, в Великобритании зарегистрирован первый летальный исход из-за последствий заражения этим вариантом COVID-19. По словам Бориса Джонсона, инфицирование омикрон-штаммом может привести к госпитализации, и один из пациентов умер.

Ранее глава Министерства здравоохранения королевства Саджид Джавид подтвердил сведения о примерно десяти госпитализированных британцах, заболевших именно этой разновидностью COVID-19. По словам Джавида, омикрон-штамм распространяется по стране с "феноменальной скоростью".

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 9 декабря случаи инфицирования новым штаммом коронавируса зафиксированы уже на территории 63 государств мира. Эксперты полагают, что омикрон-вариант имеет некоторые преимущества перед ранее выявленной "дельтой".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 291

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

ОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствахОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствах
В России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировкиВ России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировки
В СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенкаВ СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенка
В Судане еще пять человек погибли в ходе межплеменного конфликтаВ Судане еще пять человек погибли в ходе межплеменного конфликта
На Урале семиклассница выпала из окна школыНа Урале семиклассница выпала из окна школы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru