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В Саратовской области умерли еще двое отравившихся неизвестным веществом


14.12.2021 14:15
В Саратовской области умерли еще двое отравившихся неизвестным веществомФото: deon.pl

Молодая женщина и мальчик, госпитализированные из села Александровка под Саратовом, скончались в медицинском учреждении.

Ранее в доме были найдены тела умерших детей, трех и пяти лет.

Все четверо пострадавших в результате отравления неустановленным веществом умерли, передает пресс-служба регионального СУ СКР. По данным ведомства, врачам не удалось спасти 23-летнюю пациентку, которая приходилась тетей погибшим детям.

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство здравоохранения Саратовской области сообщило, что в больнице умер семилетний мальчик, поступивший одновременно с родственницей. В момент госпитализации медики оценивали состояние обоих пациентов как тяжелое, их сразу же направили в реанимацию.

ЧП случилось накануне, 13 декабря, когда прибывшая на вызов в частный дом бригада скорой констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Находившиеся с ними семилетний мальчик и 23-летняя женщина попали в больницу.

По данным СКР, явных признаков смерти криминального характера на телах погибших детей внешний осмотр не выявил. Предположительно, все дети и их родственница могли отравиться неким веществом, которое еще не установлено.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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