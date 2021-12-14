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В Саратовской области умерли еще двое отравившихся неизвестным веществом
14.12.2021 14:15
Фото: deon.pl
Молодая женщина и мальчик, госпитализированные из села Александровка под Саратовом, скончались в медицинском учреждении.
Ранее в доме были найдены тела умерших детей, трех и пяти лет.
Все четверо пострадавших в результате отравления неустановленным веществом умерли, передает пресс-служба регионального СУ СКР. По данным ведомства, врачам не удалось спасти 23-летнюю пациентку, которая приходилась тетей погибшим детям.
Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство здравоохранения Саратовской области сообщило, что в больнице умер семилетний мальчик, поступивший одновременно с родственницей. В момент госпитализации медики оценивали состояние обоих пациентов как тяжелое, их сразу же направили в реанимацию.
ЧП случилось накануне, 13 декабря, когда прибывшая на вызов в частный дом бригада скорой констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Находившиеся с ними семилетний мальчик и 23-летняя женщина попали в больницу.
По данным СКР, явных признаков смерти криминального характера на телах погибших детей внешний осмотр не выявил. Предположительно, все дети и их родственница могли отравиться неким веществом, которое еще не установлено.
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