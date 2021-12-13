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Под Саратовом от отравления неизвестным веществом скончались двое детей
13.12.2021 09:35
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Саратовской области проводят проверку по факту гибели маленьких детей в населенном пункте Александровка Марксовского района.
Как указано на сайте регионального СУ СКР, трехлетний мальчик и пятилетняя девочка могли отравиться неустановленным веществом.
По данным ведомства, трагедия случилась сегодня утром, когда прибывшие на вызов в частное домовладение медики скорой помощи были вынуждены констатировать смерть двух малолетних детей. Кроме того, в больницу экстренно доставили 23-летнюю тетю умерших мальчика и девочки, а также семилетнего ребенка. Молодая женщина и мальчик сейчас находятся в реанимационном отделении.
Следователи приступили к выяснению причин и всех обстоятельств происшествия. Предварительно установлено, что на телах погибших детей каких-либо признаков насильственной смерти не выявлено. Как полагают специалисты, девочка и мальчик могли отравиться неизвестным веществом. В сообщении СКР указано, что дом, где скончались дети, оборудован газовой колонкой, там установлены газовый котел и газовая плита. По итогам проверки опасной концентрации токсичных веществ в жилых помещениях зафиксировано не было.
В минувшем ноябре в Ростовской области от отравления скончались три ребенка из многодетной семьи. ЧП случилось в Октябрьском районе, единственного выжившего ребенка вместе с матерью и отцом доставили в больницу. Мужчина получил отравление средней тяжести, тогда как его родственники попали в реанимацию, их состояние оценивалось медиками как тяжелое. По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти в результате неосторожности двум и более людям).
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