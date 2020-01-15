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Создан третий эмбрион практически исчезнувшего северного белого носорога


06:11
Создан третий эмбрион практически исчезнувшего северного белого носорогаФото: indicator.ru

Ученым удалось создать еще один, уже третий по счету эмбрион северного белого носорога, который является практически исчезнувшим животным.

Как передает ТАСС, на Земле уже не осталось самцов, в Кении живут лишь две самки этого вида, но они не могут выносить потомство.

Третий по счету эмбрион северного белого носорога (Ceratotherium simum cottoni) был создан специалистами итальянской лаборатории. В настоящее время жизнеспособный эмбрион помещен в жидкий азот. Ученые собираются пересадить его в организм суррогатной матери уже в течение 2020 года. Как сообщил журналистам профессор Ян Стайскал, вынашивать детенышей предстоит самкам ближайшего родственного подвида - южного белого носорога. Созданные минувшей осенью первые два эмбриона также будут пересажены суррогатным матерям.

В настоящее время на Земле сохранились только две особи северного белого носорога - самки Наджин и Фату. Они обитают на территории природного заповедника "Ол Педжета" в Кении. Именно у них исследователи смогли в прошлом году взять десять яйцеклеток. Теперь специалисты активно продолжают работу по созданию эмбрионов с использованию генетического материала последнего самца, умершего около двух лет назад.

По словам ученых, Наджин и Фату по некоторым причинам оказались не способны вынашивать эмбрионов. В результате возникла идея о носорожьем суррогатном материнстве. Самки, которым предстоит эта миссия, уже выбраны. Представительницы ближайшего родственного подвида - южные белые носороги живут в том же кенийском заповеднике.

В 1960-х годах в верховьях Нила - ареале традиционного обитания северных белых носорогов - насчитывалось около 20 тысяч животных. Они встречались в ДР Конго, Уганде, ЦАР и Южном Судане, но уже к началу нового тысячелетия практически все оказались варварски истреблены браконьерами. Последние особи, жившие в естественной среде, погибли в 2008 году.

Автор: Злата Богатова

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