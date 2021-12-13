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Жителя Челябинска осудили за рассылку интимных фото бывшей жены


06:06
Жителя Челябинска осудили за рассылку интимных фото бывшей женыФото: jindatheme.com

Жителя Южного Урала приговорили к обязательным работам за создание на одном из сайтов знакомств фейковой страницы бывшей жены.

42-летний мужчина был признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, пара оформила развод в минувшем мае, после чего на сайте знакомств появилась анкета с данными женщины. Как выяснили следователи, бывший супруг от ее лица рассылал различным мужчинам фото- и видеозаписи интимного содержания.

Когда жительница Челябинска обратилась в полицию, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Суд назначил бывшему супругу потерпевшей наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также взыскал 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее правоохранительные органы Томска задержали сотрудника полиции, который подозревается в вымогательстве. По версии следствия, он познакомился с потерпевшим через интернет и получив доступ к личным материалам. Сделав скриншоты интимных фотографий, полицейский потребовал у своей жертвы 30 тыс. рублей. В противном случае полицейский угрожал опубликовать оказавшиеся у него откровенные снимки.

Автор: Злата Богатова

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