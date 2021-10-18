|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Томске за шантаж интимными фото задержан полицейский
18.10.2021 16:09
Фото: newstracker.ru
Правоохранительные органы Томска задержали сотрудника полиции, который подозревается в вымогательстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ, передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу местного Следственного управления СКР.
В ходе начатого расследования установлено, что полицейский познакомился с потерпевшим через интернет. Получив доступ к личным материалам, сотрудник полиции сделал скриншоты интимных фотографий. Впоследствии подозреваемый требовал у потерпевшего передать ему 30 тысяч рублей. В противном случае полицейский угрожал опубликовать оказавшиеся у него снимки в открытом доступе.
Суд вынес решение об аресте задержанного, указано в сообщении регионального СУ СКР.
Ранее в Оренбургской области по подозрению в разбойном нападении были взяты под стражу пятеро сотрудников патрульно-постовой службы. Им инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и разбой, который был совершен по предварительному сговору группой лиц с применением оружия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|