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Псаки: США изучают отправку военных в Восточную Европу из-за Украины


05:02
Псаки: США изучают отправку военных в Восточную Европу из-за УкраиныФото: livejournal.com

В Белом доме допускают отправку военнослужащих в Восточную Европу, если обострится связанная с Украиной ситуация, сообщила журналистам пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки.

Представительница американского лидера высказалась на эту тему в ходе брифинга, сообщает "Интерфакс".

В ходе очередного брифинга Джен Псаки был задан вопрос о том, входит ли отправка военных в число возможных действий по поддержке союзников по НАТО. В ответ она заявила, что власти Соединенных Штатов рассматривают такую возможность. Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что в Вашингтоне допускают такое развитие событий в случае "вторжения России" на Украину. По словам Псаки, речь может идти о дополнительном размещении войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО .

Псаки при этом напомнила о ситуации, которая складывалась в 2014 году, когда многие союзники по НАТО хотели бы увеличить присутствие в этом регионе. Она также указала, что американское руководство сейчас продолжает напрямую взаимодействовать с представителями Москвы и Киева в целях дипломатического урегулирования имеющихся разногласий.

Не так давно в Киеве и странах Запада начали говорить о возможном вторжении на украинскую территорию, которое якобы в последнее время готовит Россия. Представители РФ, комментируя подобные заявления, уже неоднократно называли их совершенно безосновательными. В частности, на лживость представителей Вашингтона и западной прессы ранее указывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В начале декабря американский лидер Джо Байден заявил, что в контексте Украины не признает ничьи красные линии. Прокомментировав обстановку на российско-украинской границе, политик выразил надежду, что сможет провести "долгий разговор" с главой РФ Владимиром Путиным. При этом Байден добавил, что в Вашингтоне "давно знают о действиях России".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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