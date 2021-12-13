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Более 17 кг конопли изъяла полиция у жительницы Приморья


04:06
Более 17 кг конопли изъяла полиция у жительницы ПриморьяФото: vk.com

В отношении 44-летней жительницы Артема (Приморский край) возбудили уголовное дело по факту хранения дикорастущей конопли.

В коробках, которые хранила женщина, полицейские обнаружили около 17 кг высушенного растения, передают российские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального главка МВД.

По данным местной полиции, пять картонных коробок, три мешка и пакет, в которых хранилось растительное вещество, обнаружили при осмотре придомовой территории одного из частных домовладений по улице Дежнева.

Как выяснили криминалисты, вещество представляет собой марихуану. Женщина, в отношении которого завели дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), пояснила, что собирала и хранила дикорастущую коноплю в целях личного употребления. До суда она будет оставаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, указывается в сообщении ведомства.

В минувшем сентябре Нижнеилимский районный суд Иркутской области вынес решение по делу одной из наиболее крупных этнических наркогруппировок региона, которая была обезврежена в 2017 году. На скамье подсудимых оказались главарь и одиннадцать членов криминального сообщества. Правоохранителям удалось установить всю цепочку, причастную к обороту запрещенных веществ, "от организатора нелегального бизнеса до рядовых сбытчиков".

В общей сложности в рамках этого дела полиция задержала четырнадцать человек. По версии следствия, сразу две обособленные структуры для сбыта героина ранее создала 64-летняя жительница Железногорска-Илимского.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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