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Под Иркутском осуждена крупная банда наркоторговцев


30.9.2021 06:22
Под Иркутском осуждена крупная банда наркоторговцевФото: hibiny.com

Нижнеилимский районный суд Иркутской области вынес решение по делу одной из наиболее крупных этнических наркогруппировок региона, которая была обезврежена в 2017 году.

На скамье подсудимых были главарь и одиннадцать членов криминального сообщества, передает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Правоохранителям удалось установить всю цепочку, причастную к обороту запрещенных веществ, "от организатора нелегального бизнеса до рядовых сбытчиков", указано в сообщении. В общей сложности в рамках этого дела полиция задержала четырнадцать человек.

По версии следствия, сразу две обособленные структуры для сбыта героина ранее создала 64-летняя жительница Железногорска-Илимского. Женщина имела обширные связи среди лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков, а также вовлекла в свой "бизнес" близких родственников и знакомых. Все они получили определенные обязанности.

Некоторые члены криминальной группы отвечали за доставку наркотиков из Братска в соседний район, тогда как другие непосредственно занимались продажей зелья наркозависимым. Свою противоправную деятельность обвиняемые старались тщательно скрывать. Запрещенные вещества они транспортировали в темное время суток, а в жилище установили системы видеонаблюдения.

Суд учел позицию гособвинения и приговорил главаря группировки к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет. Соучастники получили от 7 до 17 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов.

В 2019 году было принято решение по двум членам преступного сообщества, выразивших готовность сотрудничать со следствием. Они получили наказание в виде 7 и 8,5 лет лишения свободы.

Автор: Злата Богатова

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