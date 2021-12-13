|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Назван срок действия сертификатов для граждан с антителами
13.12.2021 12:22
Фото: vk.com
Граждане РФ, о которых в базах данных есть информация о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января 2021 года, и имеющие антитела к коронавирусу, смогут получить сертификат о перенесенном COVID-19, действующий в течение года.
Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в Госдуме, передает "Интерфакс".
Как стало известно, гражданам, сдававшим положительные ПЦР-тесты в период с минувшего января, но которым не был поставлен официально диагноз COVID-19, будет предложено сдать анализы на наличие антител в соответствующих медицинских лабораториях.
По словам Татьяны Голиковой, количество антител учитываться при этом не будет. Имеет значение лишь их наличие, и в зависимости от этого граждане смогут поучить соответствующий документ о том, что они перенесли заболевание. Период действия такого документа предполагается установить на год.
Граждане, которые в прошлом не сдавали ПЦР-тесты и не обращались к медикам, но считают, что они переболели коронавирусом, смогут сдать тест на антитела, подписав добровольное согласие на передачу данных в базу Министерства здравоохранения. Они смогут рассчитывать на получение справки о перенесенном заболевании, которая будет действовать полгода.
В минувшем ноябре на территории ЮАР зафиксировали новый штамм B.1.1.529, впоследствии получивший название "омикрон". Ученые выяснили, что возбудитель отличается от уже известных увеличенным количеством мутаций. В конце ноября в ВОЗ заявили, что этот вариант коронавируса может вызывать беспокойство. По данным организации, на 9 декабря случаи инфицирования новым штаммом коронавируса зафиксированы уже на территории 63 государств.
Ранее появились сведения о том, что Минздрав РФ намерен обновить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Как утверждают врачи, причин для подобного в списке содержится немного. Вместе с тем, уже к середине декабря российское Министерство здравоохранения собирается скорректировать список оснований для медотвода.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|