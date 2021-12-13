Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван срок действия сертификатов для граждан с антителами

13.12.2021 12:22

Фото: vk.com



Граждане РФ, о которых в базах данных есть информация о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января 2021 года, и имеющие антитела к коронавирусу, смогут получить сертификат о перенесенном COVID-19, действующий в течение года.



Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в Госдуме, передает "Интерфакс".



Как стало известно, гражданам, сдававшим положительные ПЦР-тесты в период с минувшего января, но которым не был поставлен официально диагноз COVID-19, будет предложено сдать анализы на наличие антител в соответствующих медицинских лабораториях.



По словам Татьяны Голиковой, количество антител учитываться при этом не будет. Имеет значение лишь их наличие, и в зависимости от этого граждане смогут поучить соответствующий документ о том, что они перенесли заболевание. Период действия такого документа предполагается установить на год.



Граждане, которые в прошлом не сдавали ПЦР-тесты и не обращались к медикам, но считают, что они переболели коронавирусом, смогут сдать тест на антитела, подписав добровольное согласие на передачу данных в базу Министерства здравоохранения. Они смогут рассчитывать на получение справки о перенесенном заболевании, которая будет действовать полгода.



В минувшем ноябре на территории ЮАР зафиксировали новый штамм B.1.1.529, впоследствии получивший название "омикрон". Ученые выяснили, что возбудитель отличается от уже известных увеличенным количеством мутаций. В конце ноября в ВОЗ заявили, что этот вариант коронавируса может вызывать беспокойство. По данным организации, на 9 декабря случаи инфицирования новым штаммом коронавируса зафиксированы уже на территории 63 государств.



Ранее появились сведения о том, что Минздрав РФ намерен обновить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Как утверждают врачи, причин для подобного в списке содержится немного. Вместе с тем, уже к середине декабря российское Министерство здравоохранения собирается скорректировать список оснований для медотвода.



Автор: Злата Богатова

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