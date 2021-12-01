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СМИ: Минздрав обновит перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19
09:18
Фото: rt.com
Как утверждают врачи, противопоказаний для запрета на вакцинацию от коронавируса в списке немного, пишут "Известия. Вместе с тем, уже к середине декабря российское Министерство здравоохранения намерено обновить этот перечень, сообщается со ссылкой на источники, близкие к этой системе.
В скором времени Минздрав РФ может обновить официальный перечень медотводов от прививки против COVID-19. Как пишут "Известия", это случится уже к середине текущего месяца. Отмечается, что проект направили в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма дальнейшего использования.
По словам медиков, противопоказаний для запрета на вакцинацию от коронавируса в списке не очень много.
На запрос "Известий" озвучить заболевания, которые могут войти в обновленный перечень, в Минздраве пока лишь пояснили, что основания для медицинского отвода коррелируют со списком противопоказаний к вакцинации в соответствующих инструкциях. В частности, "Ковивак" не применяется после 60 лет, а прививки "Эпиваккорона" не делают пациентам с онкологическими болезнями.
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