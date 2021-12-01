Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Минздрав обновит перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19

09:18

Фото: rt.com



Как утверждают врачи, противопоказаний для запрета на вакцинацию от коронавируса в списке немного, пишут "Известия. Вместе с тем, уже к середине декабря российское Министерство здравоохранения намерено обновить этот перечень, сообщается со ссылкой на источники, близкие к этой системе.



В скором времени Минздрав РФ может обновить официальный перечень медотводов от прививки против COVID-19. Как пишут "Известия", это случится уже к середине текущего месяца. Отмечается, что проект направили в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма дальнейшего использования.



По словам медиков, противопоказаний для запрета на вакцинацию от коронавируса в списке не очень много.



На запрос "Известий" озвучить заболевания, которые могут войти в обновленный перечень, в Минздраве пока лишь пояснили, что основания для медицинского отвода коррелируют со списком противопоказаний к вакцинации в соответствующих инструкциях. В частности, "Ковивак" не применяется после 60 лет, а прививки "Эпиваккорона" не делают пациентам с онкологическими болезнями.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 170

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 05:05 ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократии, заявил глава РФПИ Дмитриев

ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократии, заявил глава РФПИ Дмитриев 1.12.2021 12:13 Сведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердились

Сведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердились 30.11.2021 23:09 В городах Бразилии отменяют новогодние мероприятия

В городах Бразилии отменяют новогодние мероприятия 30.11.2021 23:09 Пятеро жителей Марий Эл подозреваются в обмане китайских женихов

Пятеро жителей Марий Эл подозреваются в обмане китайских женихов 30.11.2021 23:09 В Перу нашли странную мумию доинкской цивилизации