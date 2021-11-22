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В Ростовской области умер еще один отравившийся ребенок
22.11.2021 12:33
Фото: livejournal.com
До трех возросло количество скончавшихся от отравления детей в Ростовской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.
По данным агентства, сегодня утром в больнице умерла еще одна девочка.
Врачи оказывали всю необходимую помощь членам многодетной семьи, которая накануне, 21 ноября, отравилась в Октябрьском районе в воскресенье. Однако сегодня утром скончалась еще одна девочка. Ранее сообщалось о смерти двух ее сестер, семи и восьми лет.
Единственный выживший из четырех ребенок остается, как и мать, в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжело. Отец, также доставленный в больницу из станицы Бессергеневская, получил отравление средней тяжести.
Следственные органы Ростовской области по факту ЧП уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти в результате неосторожности двум и более людям). Чем именно могли отравиться дети и их родители, выясняют специалисты.
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