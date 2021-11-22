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В Ростовской области умер еще один отравившийся ребенок


22.11.2021 12:33
В Ростовской области умер еще один отравившийся ребенокФото: livejournal.com

До трех возросло количество скончавшихся от отравления детей в Ростовской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.

По данным агентства, сегодня утром в больнице умерла еще одна девочка.

Врачи оказывали всю необходимую помощь членам многодетной семьи, которая накануне, 21 ноября, отравилась в Октябрьском районе в воскресенье. Однако сегодня утром скончалась еще одна девочка. Ранее сообщалось о смерти двух ее сестер, семи и восьми лет.

Единственный выживший из четырех ребенок остается, как и мать, в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжело. Отец, также доставленный в больницу из станицы Бессергеневская, получил отравление средней тяжести.

Следственные органы Ростовской области по факту ЧП уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти в результате неосторожности двум и более людям). Чем именно могли отравиться дети и их родители, выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 407

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