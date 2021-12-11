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Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа


19:01
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежаФото: mospravda.ru

Член Общественной палаты Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, назвала российского рэп-исполнителя Моргенштерна проектом Запада.

По ее словам, деятельность этого популярного музыканта финансировалась из-за рубежа.

Екатерина Мизулина заговорила об этом во время интервью журналисту Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?". По словам члена ОП, Моргенштерн входит в число артистов, которые получают от иностранных представителей не только деньги, но и "файлы". Речь идет о темах, которые рэпер должен был затрагивать в своих песнях.

Мизулина пояснила, что о зарубежных доходах Моргенштерна узнала из открытых источников. При этом она не уточнила, какие именно СМИ имеет в виду, лишь уточнив, что артист виновен в том, что оправдывал действия, связанные с употреблением запрещенных веществ.

По словам главы Лиги безопасного интернета, существует "определенный круг исполнителей и блогеров", на регулярной основе распространяющих определенный контент. Мизулина добавила, что это могут быть материалы разнообразного формата — клипы и ролики, сторис и публикации, но объединенные общей тематикой. Все они содержат пропаганду наркотиков и насилия, а также отрицают вклад советских людей в период Великой Отечественной войны.

Ранее адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Моргенштерна, сообщил о привлечении его клиента в качестве третьего лица по иску Альфа-банка к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). Основанием для этого стал ролик "Клип за 10 лямов", снятый рэпером для финансовой организации. По мнению ФАС, видео нарушает закон "О рекламе".

Напомним, не так давно появились сведения о проверке на экстремизм творчества рэперов Noize MC и Oxxxymiron. Как информировал Следственный комитет России (СКР), от представителей общественности поступил сигнал о возможном наличии пропаганды неприязни к сотрудникам правоохранительных органов. В результате глава ведомства Александр Бастрыкин отдал поручение о проведении соответствующих действий.

Автор: Злата Богатова

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