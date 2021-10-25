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Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы
13:43
Фото: russophile.org
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна.
В интервью Ксении Собчак артист заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы.
Накануне, 25 октября, на YouTube-канале Ксении Собчак опубликовали интервью с Моргенштерном. В ходе беседы он заявил о том, что не понимает "праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". Высказывание артиста практически сразу вызвало большой резонанс, его прокомментировали уже многие официальные лица.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рэперу Моргенштерну стоило бы на тему необходимости праздновать Победу поговорить с ветеранами Великой Отечественной войны. Официальный представитель Кремля также указал на моральную ответственность, которую несут знаменитые личности, когда высказываются о таких понятиях, как День Победы.
Песков подчеркнул, что для нашей страны День Победы очень важен, и вечно будет сохранять свое значение. Пресс-секретарь высказался на эту тему, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы, передает ТАСС. Официальный представитель Кремля при этом пояснил, что у Моргенштерна, вероятнее всего, имеются пробелы в знаниях, которые "очень легко" можно ликвидировать".
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