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Творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron проверят на экстремизм
6.12.2021 03:41
Фото: outstyle.org
Следственный комитет России (СКР) сообщает о проверке на экстремизм творчества рэп-исполнителей Noize MC и Oxxxymiron. Как указано на сайте ведомства, от представителей общественности поступил сигнал о возможном наличии пропаганды неприязни к сотрудникам правоохранительных органов.
Глава СКР Александр Бастрыкин отдал поручение Главному следственному управлению ведомства провести доследственную проверку, в ходе которой будут проанализированы "доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной "группы патриотов".
Ранее в СМИ появился текст заявления, адресованного Бастрыкину. В послании содержалась просьба дать оценку творчеству российских исполнителей Noize MC (Ивана Алексеева) и Oxxxymiron (Мирона Федорова).
По мнению авторов обращения, указанные артисты могут заниматься пропагандой негативного отношения к представителям силовых структур. Кроме того, в творчестве рэперов общественники усмотрели признаки экстремизма и реабилитации нацизма.
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