Новости шоу-бизнеса

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За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностейЗа десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей

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За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей


12.12.2021 11:01
За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностейФото: kathimerini.gr

Каиру за последние десять лет удалось добиться возвращения порядка 30 тыс. древних артефактов, которые незаконно вывозились из Египта в различные времена. Об этом рассказал главный инспектор департамента возвращенных древностей Министерства туризма и древностей Египта Шаабан Абдель Гауад, передает ТАСС.

Представитель египетских властей выступил в эфире телевизионного канала Al-Hayat, сообщив, что специалисты ведомства продолжают отслеживать аукционы по всему миру и продажи, которые ведутся на зарубежных и египетских сайтах. Кроме того, сотрудники министерства осуществляют мониторинг социальных сетей, чтобы обнаружить потерянные артефакты.

За период с 2011 года в Египет были возвращены уже 29 300 древностей, рассказал Шаабан Абдель Гауад. По его словам, лишь в этом году в Музее Библии, который находится в Вашингтоне, выявили более пяти тысяч памятников древнеегипетской цивилизации, многие из которых были вывезены из страны контрабандой. Представители Каира уже приступили к процессу оформления возвращения исторических ценностей в Египет.

По словам главного инспектора, после репатриации с артефактами начинают работать реставраторы. Затем культурные ценности пополняют собрания местных музеев. В числе последних артефактов, возвращенных в Египет, является найденный на территории Бельгии древний скелет человека. В настоящее время он уже экспонируется в Национальном музее египетской цивилизации в Каире.

Ранее власти Зимбабве призвали Запад вернуть африканские артефакты. Как заявил президент этой страны Эммерсон Мнангагва, выступая на Международной конференции по культуре Африки, следует "освободить из заложников" наследие народов, которое оказалось сейчас в коллекциях музеев стран Запада и частных собраниях. В Африке, по словам политика, настаивают на том, что "культурные права также являются правами человека".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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