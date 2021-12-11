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Десятки жителей Кентукки стали жертвами торнадо


08:04
Десятки жителей Кентукки стали жертвами торнадоФото: newweek.ru

В США по меньшей мере пятьдесят человек стали жертвами торнадо, которые обрушились на юго-западные территории штата Кентукки.

Как заявил губернатор региона Энди Бешар, количество погибших может возрасти до ста, передает CNN.

Энди Бешар пояснил, что пока может озвучивать лишь предварительные данные о количестве жертв стихийного удара. В действительности число погибших может возрасти до ста человек, допустил глава региона и отметил, что обрушившиеся на юг Соединенных Штатов торнадо можно считать самыми разрушительными в истории Кентукки.

В пятницу специалисты зарегистрировали четыре атмосферных вихря, после которых разрушения зафиксировали в пятнадцати округах штата. На текущий момент официально подтверждена гибель примерно пятидесяти человек.

Американский президент Джо Байден уже отдал поручение об оказании помощи штатам, пострадавшим от торнадо. В Кентукки, по которому пришелся основной удар стихии, ввели режим чрезвычайного положения.

Российское посольство в Соединенных Штатах выразило соболезнования близким погибших в результате торнадо. В своем фейсбуке дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления всем, кто пострадал из-за этой природной катастрофы.

Ранее сообщалось о ситуации в Индонезии, где более сорока человек погибли из-за извержения вулкана Семеру. По последним официальным данным, более ста местных жителей пострадали. Среди тех, кто доставлен в больницы острова Ява, около тридцати пациентов с серьезными травмами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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