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В Индонезии 43 человека погибли из-за извержения вулкана СемеруВ Индонезии 43 человека погибли из-за извержения вулкана Семеру

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В Индонезии 43 человека погибли из-за извержения вулкана Семеру


10.12.2021 05:17
В Индонезии 43 человека погибли из-за извержения вулкана СемеруФото: batop.ru

Власти Индонезии подтвердили гибель еще четырех человек вследствие извержения вулкана Семеру.

В общей сложности число жертв стихийного бедствия возросло до сорока трех, еще более ста местных жителей пострадали, передает CNN Indonesia.

Как заявили представители национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в Индонезии из-за вулканического извержения погибли не менее сорока трех человек. По последним официальным данным, в связи с возросшей активностью Семеру пострадали 104 человека. Более тридцати из них получили серьезные повреждения, отмечается со ссылкой на медиков.

Ранее индонезийские власти подтвердили гибель тридцати девяти человек, которые стали жертвами вулкана Семеру, извергающегося на острове Ява.

Синоптики тем временем предсказывают новые погодные испытания. По информации специалистов, у побережья Индонезии ожидаются сильные волны, высота которых может достигать 6 метров. Соответствующий прогноз сделало Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Метеорологи предупреждают, что 9−10 декабря из-за изменений характера ветра во власти непогоды окажется целый ряд прибрежных районов острова Ява. Высокие волны могут представлять риск для безопасности судоходства, указано в официальном сообщении агентства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 355

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