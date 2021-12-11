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В Нигерии боевики атаковали мечеть: погибли 16 человек
11.12.2021 09:42
Фото: topwar.ru
Власти Нигерии подтвердили информацию о гибели шестнадцати человек, которые были застрелены во время нападения на мечеть.
ЧП случилось на территории штата Нигер, передает BBC Swahili.
Как сообщил журналистам официальный представитель регионального правительства Ахмед Ибрагим Матане, группа вооруженных боевиков передвигались на нескольких мотоциклах. Ворвавшись в мечеть, они открыли стрельбу по верующим, которые совершали молитву.
Уезжая с места преступления, злоумышленники смертельно ранили еще одного человека. Кроме того, сейчас проверяются сведения о разбоях, которые могли произойти в нескольких близлежащих деревнях.
В полиции штата подтвердили информацию о вооруженном нападении на мечеть. При этом правоохранители заявили, что располагают данными о девяти погибших.
Ранее бандиты совершили вооруженное нападение на школу в нигерийском штате Замфара на северо-западе страны. Злоумышленникам удалось похитить более ста учеников. Вместе с детьми попали в плен и несколько преподавателей. После случившегося власти региона приняли решение о временном закрытии всех начальных и средних образовательных учреждений, в тринадцати районах ввели ограничения на передвижение в период с 18:00 до 06:00.
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